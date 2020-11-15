前國民黨立委沈智慧今日下午參加「公民監督平台街講」表示，當年前總統陳水扁等人，從黨外時期直到執政，一直努力爭取民主自由和新聞自由，結果中天新聞台因為政治立場不同，就要被現在的蔡總統關台，這樣的做法對得起當年的鄭南榕和黨外前輩嗎？

沈智慧指出，早年自己曾擔任記者，在黨外時期，許多後來成為民進黨的人士們，包含行政院長蘇貞昌、駐日代表謝長廷、前總統陳水扁、立法院長游錫堃等等，常在台灣各地、各角落民主開講，這就是民主。

沈智慧說，沒想到今天時空背景卻完全不同，當年要爭取民主、新聞自由的人，從黨外變成民進黨，民進黨現在也成為執政黨，結果完全一黨獨大，讓人看到權力的傲慢和腐化。

沈智慧表示，民主國家象徵的新聞媒體，可以被政府的髒手干預，甚至關台威脅，這不是民主國家該有的事情。在此要呼籲蔡英文總統，不要成為傷害民主自由的劊子手，不管是蘇貞昌還是NCC下手的，帳都會算在蔡總統身上，台灣也將走向一言堂。

沈智慧指出，台灣現在沒有警總，卻有國安的帽子扣下來。美國總統川普再怎麼瘋狂，也不敢對媒體下手。當年陳前總統被媒體打到快下台，也沒有對媒體下手。

沈智慧說，雖然自己不認同陳前總統的政治理念，也不接受他的貪腐作為，甚至當年也參加倒扁，但他有民主素養，他對於民主真諦、新聞的尊重，要給予肯定，蔡英文總統不如陳前總統，也不如那些黨外人士。

(中時 )