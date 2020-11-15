廖志坤基金會每年頒發獎學金，照顧低收入戶學生，今年有82人審核通過，但因部分學子受限資格無法申領，基金會為普及照顧弱勢學子，首度仿家扶模式提供2名高中及1名國中生1年資助，每月2000元。

廖志坤基金會是為紀念已故聯合報記者廖志坤設立，1996年廖志坤在南庄採訪時因公殉職，他的親人在頭份市、三灣及南庄鄉設立基金會，針對低收入戶學子發放獎學金，規畫高中、大學生1萬元，國中生5000元獎學金。

由於獎助辦法規定須符合低收入戶、操行甲及成績70分以上，今年基金會首度仿家扶模式提供2名高中及1名國中生1年資助，每月2000元。15日基金會董事長、苗栗縣長徐耀昌頒發85人共66.1萬元獎助學金，徐耀昌表示，廖志坤基金會24年來已發出上千萬元獎助學金，幫助家境清寒學子專心完成學業，期勉獲獎學生努力向學，未來有能力也回饋社會，讓向上向善的力量生生不息。

基金會執行長、廖志坤舅舅周恆和指出，250萬元的孳息隨著低利率時代早已不足支應，基金會卻能持續助學24年，要感謝許多企業及善心人士的愛心贊助，讓基金會能持續助學，愛不停歇。

今年更因新冠肺炎疫情影響，各行各業大受衝擊，但昇恆昌免稅店總經理江建廷、春天診所董事長何麗玲、趨勢民調總經理吳世昌等人及地方各界仍踴躍捐助，獎助學子的愛心不減。

(中時 )