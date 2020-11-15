許姓男子獨攀壽山，在荒郊野外迷途，靠著報案勤指中心人員協助使用「119報案APP」成功回報座標，快速得救下山。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）

柴山雖小，仍不時有民眾上演迷蹤記。高市府消防局指揮中心13日傍晚天接獲求救電話，許姓男子表示自己人在柴山原始山徑迷路。執勤人員當下教許男利用手機取得座標，救難人員憑藉座標入山搜尋，順利將許男救出。

許男表示，他下午從龍泉寺登山口起登，途經泰國谷往觀海崖方向健行，途中他脫離木棧道、深入野徑，隨後便開始「鬼打牆」、遍尋不著出路。眼見就快要日落，許男越來越慌張，只好撥打119求援。

電話中，指揮中心人員先請許男用手機下載消防署「119報案APP」，取得自己GPS資訊後回報，指揮中心再將許男座標傳送給負責趕往搜救的鼓山分隊。

小隊長陳醒華趕往途中先和許男通話，確認人員平安，同時要求許男不可擅自移動、留在原地待救。搜救人員先在山下與壽山國家自然公園人員會合後隨即展開救援，眾人研判許男位置可能在「觀海崖」附近。

搜救人員抵達觀海崖後，先以聽聲辨位法呼叫許男，聽聞許男回應後，隨即以徒手攀岩方式穿過數個地洞，發現許男早已偏離野徑、受困於滿布藤蔓刺棘的樹林內，搜救人員以開山刀開路後，成功帶許男下山。

鼓山分隊長謝品蘋呼籲，壽山自然原始，民眾上山前除了檢查裝備、預習路線之外，可先下載「119報案APP」備用，一遇意外可有效縮短救援時間。

(中時 )