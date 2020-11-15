誓言不辜負亡父 黃子韜轉身曬私人飛機內裝「天價費用曝光」

SM娛樂人氣男團「EXO」前陸籍成員黃子韜(TAO)，2015年退團解約回家鄉發展，富豪爸爸黃文忠心疼兒子在韓國打拚辛苦，放下本業開了「龍韜娛樂」，力挺兒子回陸發展，沒想到今年9月病逝，留下千億家產給兒子，當時黃子韜誓言不辜負老爸一番江山，但最近卻「高頻率炫富」，甚至常貼出帶工作人員搭私人飛機的照片，引發輿論熱議。

黃子韜當年退團引發合約糾紛，富爸黃文忠痛訴兒子在韓發展受了傷，卻沒受到SM娛樂好好善待，錯過最佳治療期，力挺愛子解約，並放下在青島的200多億本業，改到北京開了「龍韜娛樂」親手操辦兒子的演藝事業，果真在父子齊心努力下，黃子韜在大陸演藝圈站穩了腳步，而在黃文忠病逝後，黃子韜繼承了爸爸所有家產，粗估高達千億。

黃子韜在經歷父喪後、繼承遺產後，最近出現頻繁炫富的跡象。(取材自黃子韜IG)

爸爸過世時，黃子韜心痛發了長文，表示會一肩扛起管理「龍韜娛樂」的重擔，「我一輩子都不會放下我爸留給我的心血，我也一輩子都不會讓我爸失望！」，但亡父之痛似乎不久就消逝，被網友發現他經常曬私人名品收藏、名車、豪宅等，還帶著工作人員搭私人飛機，內裝非常豪華，而他說是忙工作，但照片都是一群人在飛機上相聚吃喝，上頭甚至還有他專屬的休憩小房間，非常豪奢。

黃子韜多次曬私人飛機，內裝豪華，他也常帶工作人員搭機並拍照分享。(取材自黃子韜IG)

黃子韜曬出富人之最「私人飛機」，讓許多人好奇這要花多少錢？有人解答，先不看飛機本體以及飛行費用，光是停泊、維修、保養等花費，一年至少1700萬人民幣起跳，再加上他平時吃穿用度，不可估量，因此引發議論，認為這早超過當初他反制酸民說的「要活得更好」的程度，大嘆「這孩子看來心情完全好了」、「不是炫，人家是真的富」。

(中時新聞網)