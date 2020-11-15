一名網友分享，自己認為台灣的新鮮烘焙的咖啡豆相較於國外「真的超級便宜」，台灣新鮮烘焙的咖啡豆容易買又便宜，讓他認為大賣場的豆子一點競爭力都沒有，「到底誰在台灣會去costco買咖啡豆呢？」但貼文發出後就有網友表示，「我啊，大包又便宜」。

原PO在PTT上以「costco的咖啡豆到底都誰買的」為題說明，國外不好買到新鮮的咖啡豆，且價格也不便宜，但台灣新鮮的烘焙咖啡豆價格相對便宜。但他同時也說「台灣這種咖啡館到處都是，真的快跟超商一樣多了。新鮮烘焙、瑕疵豆幾乎沒有、容易買、又便宜」讓他認為大賣場的咖啡豆沒有競爭力，「到底誰在台灣會去costco買咖啡豆呢？」

貼文發出後不少小資族暴露購買原因，「買咖啡豆自己磨自己沖，雖然浪費時間但就是省錢呀」、「我啊，大包又便宜，星巴克季節性咖啡豆、早餐咖啡豆，還有好市多自有品牌的咖啡豆，手沖好喝」、「一堆公司買來放公用咖啡機啊」、「上次看到特價有人一次買10包」。

但也有一些對咖啡比較講究的網友，就認為賣場的大包咖啡豆新鮮度和一般店家有落差，「賣場豆有夠碎又油，從此以後都買新鮮小店家」、「這種商業豆就只是用來調有咖啡味的飲料，稱不上喝咖啡」、「我都買咖啡廳的，新鮮很多」。

(中時新聞網)