何如芸、林玟誼、劉沛緹、林佑星以及懷孕5個多月的李亮瑾等藝人好友都出席李燕生日會。（粘耿豪攝）

藝人李燕15日斥資50多萬，舉辦慶生會及自家保養品牌KOCSKIN兩周年慶粉絲見面活動，何如芸、林玟誼、劉沛緹、林佑星以及懷孕5個多月的李亮瑾等藝人好友都到場共襄盛舉。她透露，前年9月品牌成立第一個月，她投資的250萬就已經回本，今年以來業績更是成長200％，月營業額已突破800萬元，換算年營收已逼近億元，她則相當低調。是否覺得經營保養品牌比拍戲好賺？她笑說：「拍戲還算是收入豐沛的工作啦！」

自三立台劇《炮仔聲》8月初殺青後，李燕百分之百投入KOCSKIN營運，回歸全職「執行長」工作，從沒在外上過班的她，覺得當上班族蠻有趣的，最愛跟員工討論「午餐吃什麼」，經常時間到了還捨不得下班，「我現在是朝九晚五的上班族，但是回到家繼續抱著電腦工作到凌晨3點。」今年母親節、週年慶及雙11檔期在她親自操刀下公司業績翻紅，平均每個月的營業額高達800萬。她說：「除了業績之外，品牌其實長期關注公益團體，幫助弱勢團體回饋社會。」

何如芸、林玟誼、劉沛緹、林佑星以及懷孕5個多月的李亮瑾等藝人好友都出席李燕生日會。（粘耿豪攝）

事業得意的她，也被關心情事，她坦言九月開始過著全職上班族的生活，很難認識新的對象，完全沒有感情生活，「也不可能有上班族來追我啊」，曾有一段短暫婚姻的她強調，已經不想再結婚或生小孩，「生孩子更是我一輩子沒辦法做的事，不會在我人生規劃裡出現」，她雖然很愛姊姊的小孩、視如己出，但畢竟自己不用教養，自己就是帶他們出去玩、血拼，晚上他們就回去找媽媽，「生小孩要擔心得太多了，讀書、功課、交友、安全，這些我都無法承擔。所以如果是要找我結婚的對象，就會拒絕，因為我無法結婚，也很怕看膩一個人，會很麻煩」。

她說，大概約10年前曾經交往過一個對象，自己主動提過兩次「我們結婚好嗎」，但被對方拒絕，主要是對方領的是上班族薪水，覺得自己沒有足夠能力照顧她，希望等他能力強大一點再說，但後來因為對方被她抓包說謊欺騙，觸犯她只能誠實不能說謊的地雷，打破他原本在自己心目中的100分形象，所以就分手了。未來交往對象她沒設限是否圈內人，但坦言不太希望又是圈內人，畢竟工作拍戲遇到也會尷尬。

何如芸出席李燕生日會。（粘耿豪攝）

李燕也邀請因為合作《炮仔聲》而變成好友的何如芸等人出席生日會，她說一直都滿替對方抱不平的，「她只要一跟我聊到小孩、婚姻的事情，就是掉眼淚。她真的掉很多眼淚」，她一度擔心對方會有不好的想法，戲殺青後沒法經常見到面，但一開始有每天傳訊息給她，覺得對何如芸幫助最大的應該就是她的信仰。何如芸一到場，就先自曝最近變胖了，主因是「終於可以睡飽」。

為了辦生日會，李燕因壓力過大以及要呈現最好體態，已經三天沒有進食只喝開水、咖啡，也計畫好生日會結束直奔麻辣鍋店解饞。對於生日願望，李燕說自己沒有什麼物質慾望，今年的生日願望已經達成了，已收到弟弟和女友合送的知名品牌全罩式耳機。她說從她拍戲以來，收入都會投資在房子、車子及家人，她笑說：「今年剛為家人把雙門跑車換成休旅車，最近有點想幫自己另外購入一輛跑車，但預算會控制在300萬之內。」20日生日當天李燕也計畫好要蹺班放假，跟家人好好相處。

(中時 )