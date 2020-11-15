自從長榮大學女大生命案傳出後，全台各地警力皆加強戒備。台南市日前傳出一件相當奇葩的案件，一位女性民眾透過市民專線申訴有怪男屢次猛聞她擺放在外頭的鞋，讓她相當恐懼。警方經轉報接獲申訴卻相當苦惱，認為「聞鞋」無法構成刑案，但卻不能置之不理，便承諾會加強巡邏。

據《自由時報》報導，台南市警方日前接到從市民專線轉來的案子，一位在外租屋的妙齡女子控訴，發現常有怪男會偷聞她放在公寓外的鞋子，讓她深感惶恐。

據悉，這位女性不願曝光身分，低調透過市民信箱敘述事發過程，女市民表示自己租屋的該棟大樓樓梯間、走廊無架設監視器，因此沒有錄下「聞鞋夫」的身影，也找不出任何線索。警方實際查訪後，也感嘆線索很少。

對此，警方也相當頭痛，因為是「聞鞋」非「偷鞋」，無法以竊盜罪偵辦，更無法透過強制罪處理，罪名都難以成立，只能向民眾表示，會加強巡邏密切注意。

(中時新聞網)