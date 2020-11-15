過去一周，美國單日新增新冠肺炎確診病例突破18萬大關，累計病例已約1100萬、死亡人數約25萬，美媒警告，嚴重程度不可再輕忽。不過，日前美國參議員蘭德·保羅（Rand Paul）卻於13日公開喊話，鼓勵已患過新冠肺炎並痊癒者，應「丟掉口罩、大肆慶祝」，因為這些族群已免疫，對此，美國醫師喬納森·瑞納回應，目前醫界尚無法證明患過新冠肺炎者就能免疫，呼籲民眾不要聽信不切實際的說法。

早在6月底，美國傳染病專家安東尼·福奇就曾預言：「如果未來美國每天新增10萬病例，我也不會驚訝」，4日，預言成真，此後紀錄接連刷新，感染病例攀升，美國各地醫院人滿為患，某些地區甚至開始「定量配給治療」的極端舉措。

美國從最初輕視疫情，到隨後疫情失控、推卸責任，再到為求選票硬啟經濟，顯露出政黨糾葛始終凌駕於民眾生命之上，如何抗疫始終跟著政治節奏，對於科學界的言論屢屢被當成耳邊風，引得美國科學界人士失望表示，「這可能是美國科學政策史上最羞恥的時刻」。

與此同時，已感染過新冠肺炎的肯塔基州共和黨參議員蘭德·保羅甚至卻表示「該慶祝一下」，引來各界譁然。其實從3日美國大選之後，保羅就一直公開散佈錯誤訊息，不僅對於新冠肺炎的失言，更表示對川普輸給拜登的大選結果不滿，歸咎於郵寄投票的制度。

(中時 )