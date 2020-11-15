胡嫌到案說明，否認有拘禁、凌虐之事，主動供稱是與王姓被害人串通。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

陳嫌到案說明，否認有拘禁、凌虐之事，主動供稱是與王姓被害人串通。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

鄭嫌到案說明，否認有拘禁、凌虐之事，主動供稱是與王姓被害人串通。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局又被控吃案？王姓民眾11月6日到警局聲稱，6月報案時未收到三聯單，警方查出原來是不肖孫子在外欠錢，勾串債主自導自演苦肉計，共謀詐騙阿公保命錢。

台南市警察局表示，王姓民眾指稱6月向台南市警5分局報案，指友人因債務糾紛遭到擄人勒贖且被凌虐，但沒收到報案三聯單。

台南市警局澄清，當時依規定開出受理案件登記表，並將案件移轉白河分局接續偵辦。警方深入調查，陸續通知陳姓、鄭姓、胡姓3嫌到案說明，3人都否認有拘禁、凌虐之事，主動供稱是與王姓被害人串通，拍攝王姓被害人受虐影片及相片，自導自演苦肉計，想要騙被害人祖父交付贖錢。

警方15日下午通知王姓報案人到案說明，王姓報案人坦承與3名嫌犯有公司合夥關係，因此第1次報案時語焉不詳，不想讓案情曝光，對案情多有隱瞞。第2次報案是因公司拆夥後，為報復分帳不清，才透露部分相關案情。

台南市警局表示，本案初步查證有關妨害自由部分為自導自演，全案依詐欺、偽造文書及誣告罪嫌偵辦。台南市警局呼籲民眾，民眾報案如涉及刑事案件，一定要求同仁立即開立報案三聯單，也請請民眾也不要有不良意圖，故意提供錯誤訊息，誤導警方偵辦，至身陷囹圄。

(中時 )