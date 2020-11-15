國立中山大學歡慶建校40年，盛大舉辦校友聯合餐會、席開2百桌。2千多位中山校友返校共聚、齊唱生日快樂歌。恰逢中山近期積極爭取設立醫學院系，眾人特別許下「早日成立公費學士後醫學系」生日願望。

由於高屏澎東地區沒有公立醫學院系，中山大學籌設醫學院系，預計將為高屏澎東地區居民照護健康帶來更完善的健康照護以及更好的生活品質。

校長鄭英耀表示，中山建校40年來孕育頂尖卓越的科研能量，為了展現大學社會責任、為高屏澎東地區離島偏鄉居民醫療福祉奮鬥，將致力申設醫學院系。此外，更配合國家政策，創建「公費醫療生態系統」，打造智慧醫療人才。

鄭英耀指出， 中山大學第1棟醫學教學大樓已動土，不到2年即可完工。明年準備興建第2棟醫學研究大樓，中山大學也已聘前高榮副院長鄭紹宇擔任學士後醫學系籌備處主任，並自109學年度第2學期起開設醫科類預備課程。另也延攬國內基礎醫學、生理學、解剖學等學術專家加入中山行列，做好準備。

餐會上重量級校友企業家雲集，包括去年拋磚引玉捐贈2億元、協助中山仁武校區興建醫學教學大樓的巴巴事業董事長黃烱輝。鄭英耀感謝校友們百忙之中抽空現身支持，還捐贈經費，共同成就醫學系的願景。

(中時 )