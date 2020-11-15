彰化縣政府輔導大城鄉農會舉辦全國第一場「彰化優鮮」蛋品評鑑和行銷活動，15日吸引大夥來吃蛋。（吳敏菁攝）

彰化縣政府輔導大城鄉農會舉辦全國第一場「彰化優鮮」蛋品評鑑和行銷活動，15日吸引大夥來吃蛋。（吳敏菁攝）

彰化縣政府輔導大城鄉農會舉辦全國第一場「彰化優鮮」蛋品評鑑和行銷活動，15日吸引大夥來吃蛋。（吳敏菁攝）

彰化縣政府輔導大城鄉農會舉辦全國第一場「彰化優鮮」蛋品評鑑和行銷活動，15日吸引大夥來吃蛋。（吳敏菁攝）

每兩顆蛋就有一顆來自彰化，彰化是名副其實蛋品王國，彰化縣政府輔導大城鄉農會舉辦全國第一場彰化優先蛋品評鑑和行銷，15日吸引大夥來吃蛋，水盞飼養場顏水盞摘下彩色蛋冠軍，白蛋冠軍是益備牧場詹金龍、鴨蛋冠軍為董氏牧場陳貞文。

王惠美說，蛋是不分貧富很好的營養來源，國人每人一年平均吃300顆蛋，這次評鑑分為三大類，有彩色蛋、白蛋及鴨蛋，藉由蛋品評鑑機制，增加蛋農技術交流，擦亮「彰化優鮮」品牌。得獎蛋品後續將與電子商務平台合作行銷，讓消費者上網就可以買到經過鑑定認證的彰化優鮮蛋品。

彰化縣蛋雞場約804場、飼養約1828萬隻，蛋鴨場約81場、飼養約65萬隻，一年可生產供應雞蛋33億8247萬顆及鴨蛋1億3393萬顆，是全國最重要的產地。

大城鄉農會理事長莊登讚表示，彰化縣是重要產蛋地，芳苑、竹塘、二林、大城更是重中之重，四鄉鎮就占全台三分之一。活動安排蛋品及農特產品品嘗區、蛋品評鑑成果及農會推廣成果展示區、還有在地小農市集和互動區。

大夥全迫不及待品嘗一下冠軍蛋是怎麼樣的好吃法，飽滿的蛋黃，Ｑ彈蛋白，讓人直呼「簡單的幸福」、「生活裡的小確幸就吃蛋！」蛋農微笑，要拿冠軍可不簡單。

農業處處長邱奕志表示，彰化縣身為蛋品最主要生產地，有責任、義務讓全國的消費者認識「彰化優鮮」蛋品，以及如何購買一顆安全健康的蛋。爭取農委會經費補助舉辦彰化優鮮蛋品評鑑競賽，邀請產、官、學，量身訂出評鑑標準，選出最優良的蛋品。

(中時 )