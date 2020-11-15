大陸工業和信息化部前部長苗圩表示，中國已經走出人口紅利期，國家全面放開二胎生育政策（二孩政策）至今，並未引發生育高峰，中國人口老齡化問題日益凸顯，需要重視。

苗圩14日在「第11屆財新峰會：重建全球信任」上表示，近年來，中國已經走出了人口紅利期，老齡化問題日益凸顯，由此帶來的經濟增長、人口就業等一系列問題值得高度重視。

苗圩表示，去年中國新生嬰兒1,465萬人，出生率降至千分之10.48，預計2030年會進一步降至不到1,100萬人。國家全面放開二胎後，並沒有引發生育高峰，全面二孩的政策紅利應該開始消退，人口的自然增長率由千分之4.96，下降到去年的千分之3.34。

苗圩又稱，中國已進入老齡化社會，2019年中國60歲以上老年人口已突破2.5億人，人口比重高達18.1％，2035年老年人口占比將達28％，勞動力短缺問題開始顯現，此外有機構預測2025年勞動力規模將比2019年減少23％。

(工商 )