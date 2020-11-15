知名網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」近期風波不斷，前成員瑋哥（陳睿瑋）前腳剛離開，少安（地精王）也跟著退團，消息傳出後引發網友熱議。

反骨男孩官方臉書於15日發出聲明，宣布少安已與經紀公司正式解約，從此之後兩方沒有經紀關係，讓許多網友訝異不已，紛紛揣測少安無預警離開團體的原因。

據了解，少安今年15歲，外號為「地精王」、「小地精」，有自己的個人YouTube頻道，憑著幽默風格吸引11.8萬粉絲訂閱，看似星途一路順遂的他，近來卻鮮少出現在團體影片中，最新的個人影片也只有停留在2個月前，Instagram目前關閉中，種種不尋常的舉止早已使外界懷疑。

如今，反骨男孩出面證實少安11月3日已解約，強調「本事件相關問題皆依此聲明為主，本公司不另做其他回應。」小編也在底下留言：「請各位停止輿論這世界會更美好謝謝。」不過仍抵擋不住網友的好奇心，紛紛揣測：「難道又是新企劃『少安我被解約了』」、「應該是課業的關係，他們希望少安先讀書吧」、「很久沒出現在影片了，不意外。」

(中時新聞網)