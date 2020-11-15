《中國時報》董事長王丰，跨海以錄影畫面獻上祝福，並期許這個散文獎項讓文學愛好者陶醉其中。（主辦單位提供）

兩名長住廈門的台籍入圍獎得主上台領獎，右2為廈門知名作家舒婷。（主辦單位提供）

《旺旺．時報文學獎暨金沙書院兩岸散文獎》之金沙散文獎，15日上午在廈門舉行頒獎典禮；這是目前惟一兩岸合辦的文學獎項，大陸茅盾文學獎得主賈平凹認為，以散文獎開展兩岸交流是一個創舉；台灣作家楊渡強調，應該一屆一屆辦下去，大家才不會忘了中華文化的根。

受疫情影響，頒獎典禮現場參與者減少，但氣氛依舊熱烈。廈門在地作家舒婷，為兩位長住廈門的台灣籍入圍獎得主頒獎；首開紀錄的散文作品改編微電影，由主辦單位之一的上海旺時文化傳播總監張心瑜頒獎，領獎代表吳孟軒是台籍老師，指導學生團隊獲獎。

首屆金沙書院兩岸散文獎首獎得主何志明，以〈父親我回家了〉獲兩岸評審選為第一，內文是在父親過世後多年，大陸故人之子來到台灣尋人，何志明與素昧平生的對方，共同回憶了彼此父親的生平點滴，最後替父親踏上回鄉的歸程。何志明說：「書寫這篇文章的過程中，讓我不停回想父親的的愛。」

一等獎的兩件作品，分別來自安徽與河南。河南李剛〈奶奶與她台灣版圖上結果的核桃樹〉；安徽黃廷洪〈寫戲給母親看〉，兩篇文字皆有濃厚的情感，既敘事又表達親情與土地的連結。

頒獎典禮同步宣布第二屆賽事起跑，題目為「兩岸視域中的中華優秀傳統文化」，文長限3000字以內，參賽者不限年齡、籍別與人種，凡以漢文字書寫（簡繁體均可）即可報名參加。首獎獎金新台幣15萬元，台灣地區欲了解詳情，請上翻爆官網。

金沙散文獎組委會大陸區主任曹放指出，廈門市海滄區金沙書院始建於西元1548年明朝時期，書院重建已於去年啟動，以金沙書院之名舉辦兩岸文學獎，別具意義。

《中國時報》董事長、組委會台灣區主任王丰表示，這項文學賽事具有深厚的歷史意義，不僅創造了兩岸交流的另一種可能，也讓全球華語文學愛好者多一個競賽的園地，可以享受、陶醉在交學的氛圍當中。

大陸知名作家唐浩明擔任評審團召集人，他表示，在今年來稿的1002作品中，看到了兩岸民間文化的連結，期望在往後年年的徵稿中，看到更多情牽兩岸的故事。

(中時 )