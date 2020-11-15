東協、日本、澳洲等15國，15日同意簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），整體關稅廢除率高達91％。經濟部長王美花15日受訪表示，這次降稅自由化程度跟既有自由貿易協定（FTA）相比，整體項目沒有增加很多，且降稅時程也很長，後續影響還要再觀察。

王美花指出RCEP有15國完成簽署，目前這些國家所簽署完成的降稅清單還未公布，簽署之前都會保密是國際慣例。而依目前各國態度觀察，降稅幅度跟既有的FTA沒有增加太多，降稅期程規劃在10年至20年之間。

至於生效時間，這要在6個東協國家加3個非東協國家批准後才會生效。自由化程度跟既有比起來，沒有增加很多，時間也很長，後續影響還要再觀察。王美花強調，我國會持續產業升級，爭取加入更高的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

王美花指出，現在東協與中國、東協與日本、東協與韓國、東協與紐澳都有完成FTA的簽署並且實施，因此在這樣的情況下，台灣企業也早就做好相關準備，「來不及加入雙邊或多邊時，更要提升自身的競爭力，往高階製造走」。

(工商 )