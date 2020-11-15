國民黨桃園市黨部15日舉辦慶祝國民黨126周年活動，所有黨籍立委、市議員全員到齊，國民黨主席江啟臣與會，強調國民黨建國百年，靠的就是DNA擁有的韌性與創新，他也痛批民進黨政府不顧民意與人民健康，邀請民眾11月22日一起走上街頭參與反萊豬議題的遊行。

江啟臣致詞時表示，看到新聞民進黨立委竟提案國民黨要改黨徽，原因是和國徽太像，根本是民進黨不懂歷史、切割歷史，國民黨建黨百年甚至比中華民國還要久，擁有的DNA叫做韌性，這樣的韌性要克服眼前困難及周遭變化，還有另一項DNA叫做創新，國民黨遭逢近幾年在選舉上不滿意的結果，但沒有放棄繼續走向前，不論是國民黨或地方黨部，只要和民意站在一起就能得到支持。

民間團體在11月22日發起的秋鬥遊行，其中也包含萊豬議題，江啟臣說，目前蔡政府執政和民進黨不顧人民健康也不顧民生，只會搞意識形態，不懂溝通與謙卑，很多事情跳過民意及立法監督，只會逼人民站上街頭，所以一定要站出來讓政府聽見人民的聲音。

國民黨桃園市黨部主委邱奕勝則說，國民黨在桃園市議會過半，也擁有4席立委，最近在黨中央做的民調，桃園市在台中以北的表現在全國當中數一數二，桃園市議會在自治條例審查中，也通過萊克多巴胺零檢出，為國民黨未來在選戰中奠下基礎。

他說，桃園未來有信心在地方選舉中選得更好，大家很關心他何時要宣布（指參選市長），但黨有遊戲規則與規矩，會遵循黨的遊戲規則，不論如何排除萬難一定要光復桃園，不管是誰代表選市長，一定要努力更接地氣。

(中時 )