我國留學生狀告挪威政府將其當地居留證標註為「中國」籍，經挪威最高法院於上周判決駁回，外交部今天表示，對此判決高度遺憾，尤其針對挪威法院於訴訟過程中，未能對受影響的我國留學生提供出庭聲辯或後續救濟的機會，表達嚴正關切，已要求兼轄的駐瑞典代表處，於第一時間再度向挪威政府表示抗議。

我國留學生在挪威推動台灣人國籍正名運動，日前狀告挪威政府將其當地居留證標註為「中國」籍，經一丶二審都敗訴，日前再提上訴，挪威最高法院以上訴顯無理由，迅速駁回。

外交部副發言人崔靜麟表示，國籍事涉當事人身分權益，具有實質的法律利益，挪威政府將我國留學生在當地的居留證錯誤標註為「中國」籍，就是違反當事人權益的人權案件。

然而挪威法院卻以本案不具實質損害為由，裁判駁回我國留學生的抗告，他說，外交部對此判決表示高度遺憾，尤其針對挪威法院於本案訴訟過程中，未能對受影響的我國留學生提供出庭聲辯或後續救濟的機會，表達嚴正關切，已訓令兼轄的駐瑞典代表處，於第一時間再度向挪威政府表示抗議。

另一方面，崔靜麟指出，由於中國經常以其市場作為武器，脅迫外國政府及企業，更改矮化我國籍名稱，北京也曾在數年前因挪威頒贈劉曉波諾貝爾和平獎，而中止挪威鮭魚輸入，這種經濟脅迫外交已引起國際社會關切，因此從去年開始，我政府就透過年度「台歐盟人權諮商」，將類此案件提請歐盟關切，未來將持續透過相關管道就本案積極進行交涉，尋求更多理念相近夥伴的合作。

外交部重申，台灣就是台灣，不是中華人民共和國一部份，本案是重要的人權議題，將持續協助受影響的我國留學生爭取應有的權益，由於挪威法院的判決並沒有對本案實質進行直接審理，如果未來當事人決定將本案提告歐洲人權法院，外交部也將持續協助。

(中時 )