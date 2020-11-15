大榮養雞場購買位於龍潭區高平里一塊土地興建養雞場，15日上百名居民群起抗議，指出當地飲用簡易自來水，且養雞場不到百公尺就有住戶，鄰近還有龍源國小，居民憂心養雞場屆時將影響水質及環境汙染，堅決要求市府予以撤照。

居民高舉白布條及旗幟，大聲高喊反對興建養雞場。高平簡易自來水廠管理委員會主委蕭家坤指出，當地有1500多戶，數十年來都是飲用地下水，既然市政府無法讓自來水普及，更不應該有外來業者企圖影響當地環境，養雞場用地約1500坪，計畫養雞、堆肥及設立飼料間，而當地沒有任何排水溝，屆時恐怕不僅汙染水源，還有土壤及空氣、噪音汙染等。

高平里長羅盛添說，養雞場設立在山坡地之農牧用地，與當地重要水源富浪埤鄰近，養雞事業的雞糞稍有不慎就會透過排水汙染水源影響地下水品質，且養雞場距離住宅僅56公尺，距離龍源國小也只有280公尺，養雞惡臭恐影響師生無法好好上課。

農業局長郭承泉指出，該養雞場不是位在河川區及嚴重地層下陷區，且已取得水土保持計畫書核備在案，也不是位於石門水庫飲用水水質水量保護區，距離板新鳶山堰取水口也有一定距離，經過農業局會辦相關權責機關審查完備，在2018年核發畜牧設施容許使用同意書。

他說，該養雞場設計為新式負壓型的畜牧場，有別於傳統的養雞場，養雞不排放廢水，民眾對於水源汙染疑慮可以降低。

(中時 )