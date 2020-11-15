行政院發言人丁怡銘萊牛事件風波不斷，北市警察局中正一分局，15日接獲110轉報，告發丁散布假新聞，中正一分局表示，將會依規定受理，至於是否違反社會秩序維護法，將後續處理。警察局表示，萊牛事件將依刑事局定調為沒有危害、惡意，並不是「假新聞」。

丁怡銘本月12日指出，台北牛肉麵節獲得冠軍的店家，使用含有萊克多巴胺的美牛，遭店家反駁，整起事件延燒3日，院長蘇貞昌已多次道歉。

中正一分局昨晚10時許，接獲110勤務中心轉報，指1位民眾報案告發丁觸犯「假新聞」，市警局因行政院所在地在中正一分局，轉由轄區後續處理。中正一表示，依規定受理民眾告發案件，至於後續是否會依違反《社會秩序維護法》第63條傳喚相關人，或是依《食品安全衛生管理法》第46-1條，警方已依規定受理，後續將請示主管機關適用法條。

《食品安全衛生管理法》第46-1條是去年6月12日增訂公布條文，內容為「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣100萬元以下罰金。」

(中時 )