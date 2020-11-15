台新銀行41歲周姓理專，疑因投資期貨失利，10年來監守自盜，挪用客戶存款補其財務漏洞，金額高達3億。檢警昨深夜至新北市逮人，初步調查發現，3名被害人平均約70歲，1名經商的八旬老婦，損失2.4億最多，另2人分別5000和1000萬。周落網時，名下的期貨帳戶餘額僅剩約30萬，他供稱挪用的款項都拿去補期貨虧損，原以為期貨會翻盤，沒想到越輸越多。

周自2010年6月起，於銀行任職財務理專長達10年期間，藉由推銷金融商品，如基金、股票、債券及其他衍生的金融商品等，或是能私下協助客戶投資之際，以方便業務作業之理由，要求客戶於多張空白出款表單用印或簽名，之後私下將客戶帳戶的金錢匯款至自己親友銀行帳戶內，並利用他人帳戶製造資金斷點，最終再匯回自己名下帳戶，意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，初步估計約新台幣3億元。

北檢昨晚指揮刑事局派員前往新北市拘提，逮捕周嫌到案，查扣BENZ汽車1部、銀行存摺25本、信用卡20張、手機12支、金融卡6張、筆記型電腦5台及文件1批贓證物，詢後全案依業務侵占、違反銀行法特別背信罪、洗錢防制法、詐欺、偽造私文書等罪嫌移送法辦。

(中時 )