受疫情影響，許多人減少到醫院，不讓疫情影響治療，中國附醫乳房外科醫護以直播節目取代病友聚會，每次門診動輒數百位病患的乳癌權威劉良智，甚至為此獻上個人直播處女秀，他直言，透過網路科技空中衛教，並即時解決病友疑惑，省去門診病患重覆發問的時間，看診品質及醫病關係都大大提升。

台中市圓緣關懷協會為中國附醫醫護團隊鼓勵乳癌病友彼此打氣聯誼組成，每月有定期聚會與活動，受到疫情影響，病友面對面交流機會變少，醫護們於是透過FB直播維繫和病友間的互動，從4月開始，至今已播出6集，團隊成員事先討論病友常問的問題，如：放射線治療、術後淋巴水腫、乳房手術方式、病友治療中飲食對策等，再邀請相關科別，如復健科、整型外科、營養科等醫師，一起在直播中解答。

中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任劉良智（右一），在護理師鼓勵下從來賓變主持人，獻出自己直播處女秀。（馮惠宜攝）

台中市圓緣關懷協會理事長、中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任劉良智，也在護理師鼓勵下從來賓變主持人，過去始終拒絕上電視的他更在近期獻出自己直播處女秀，他坦言，從診間走入直播間，是跨到另一個領域學習，時代在進步，利用直播和病友互動，統整病友們常見的問題，節省門診時要重覆回應同樣問題的時間，現在病人回診時問題變得更深入直接，也是意外的收獲；他期盼，未來醫師都可以透過更多工具不但提升醫療品質也讓生活品質變得更好。

長榮獅子會看到圓緣關懷協會的線上直播，也決定捐款30萬元幫助協會中高風險、低收入戶患者，彌補正規醫療體係無法給予的幫助。

(中時 )