網友發現全聯一款鮮奶的贈品竟是一包衛生紙，讓他笑問這是新商機嗎? (圖擷取自我愛全聯-好物老實説)

全聯是不少人的購物天堂，有時後免費贈品更讓人讚嘆彷彿挖到寶。但日前就有網友發現，全聯一款家庭號鮮奶，上頭贈品竟是一包衛生紙，讓他忍不住拍下照片分享，更笑說這是直接在廁所享用的「新商機」。貼文發出後就有不少網友大讚「很貼心啊！適合乳糖不耐者食用」。

原PO在臉書團「我愛全聯-好物老實説」上貼出一張照片，從中可以看到一罐家庭號的鮮奶，和一包衛生紙包裝在一起，與一旁鮮奶形成強烈對比，但也成功吸引到原PO目光，「買牛奶送衛生紙是哪招，直接在廁所享用的新商機」。

貼文發出後吸引近7千人按讚，並表示「還可以搭配腸胃一起銷售」、「喝完就拉，神組合」、「婆婆媽媽看到會覺得實用」、「喝完會拉，送衛生紙是對的」，還有網友笑說，「這是濕式衛生紙的由來嗎」。

也有不少網友表示這組合其實別有用心，「這是為乳糖不耐症人準備的，表示這牛奶很純」、「乳糖不耐症也可以盡情飲用喔」、「有人喝了牛奶會拉肚子啊！這是貼心的服務」、「適合乳糖不耐者食用」、「乳糖不耐症很需要啊」。

(中時新聞網)