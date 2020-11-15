印度與巴基斯坦再次發生交戰，均有死傷，雙方都指責是對方先開火。上周五，印度方的飛彈與火箭彈，打中巴基斯場的彈藥庫，發生嚴重爆炸，印度稱其為「對巴基斯坦的報復性砲擊」。

防衛世界(Defense World)報導，印度國防部周五晚間發布的影片顯示，印度的反戰車飛彈和火箭彈，直接命中巴基斯坦陣地的彈藥庫和燃料儲存區，是重要的反擊。

印度國防部發言人巴布（A. Bharat Bhushan Babu）表示，衝突發生在賈姆穆(Jammu)和克什米爾(Kashmir)的兩國控制線（LoC），巴基斯坦無端違反停火議定，動用迫擊砲這類武器故意針對平民區域發動轟炸，印度於是回擊。

印度的飛彈與火箭彈擊中了巴基斯坦的彈藥庫，嚴重打擊了巴基斯坦軍隊的基礎設施，也造成人員傷亡。

India, Pakistan report deadly violence along Kashmir border

根據印度媒體的報導，這場「報復性反擊」當中，至少有8名巴基斯坦軍人被打死，而印度則損失6人。

巴基斯坦的說法就完全相反，他們指責印度部隊違反停火協定。巴基斯坦軍隊發言人巴巴爾·伊蒂克哈少將( Babar Iftikhar)說 ：「是印度軍隊在兩國控制線以火箭彈和迫擊砲攻擊平民。造成3名平民 (包括2名婦女)受傷。」

(中時新聞網)