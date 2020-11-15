富邦悍將左投「土地公」倪福德近兩年再碰傷勢困擾，從右手影響到左手都受傷，近兩季一軍出賽共只有20場，但他不被傷勢打敗，樂觀的他笑著說：「碰到了就碰到了，自己也沒有退路了，就聽從指示復健。」

14日剛過38歲生日的倪福德，近兩年飽受傷勢困擾，去年一軍出賽僅9場，今年他從牛棚出發，中繼、後援11場，卻在8月時不慎扭傷右手肘下二軍，之後影響到左手也受傷，直到一個半月前才在二軍進牛棚投球。

2012年倪福德就曾碰過大傷，左手肘動刀進行韌帶置換手術，一直到隔年11月才重新回到球場比賽，這次左肩膀肌腱撕裂也是一大挑戰，「當時可選擇動刀或是用其他方式復原，動刀後變化太大，選擇慢慢復健讓傷勢復原。」

看到雙手相繼出狀況，倪福德不是覺得悶，他苦笑說：「就是在不對的時機吧！自己也是想為球隊盡一分心力，但碰到了就碰到了，就聽從指示，努力復健。」他也期待明年能以健康的身體重回球場，「還是一步一步來，這也急不得。」

生涯歷經大小傷勢，倪福德也學會如何面對傷勢挑戰，他也不吝嗇將自身經驗分享給學弟，「當球員一定都會碰到傷勢，但在受傷時要如何抉擇很重要，不要讓原本可能3週能好的傷，因為急著想比賽而硬撐，然後變成3個月、甚至半年才好。」

(中時 )