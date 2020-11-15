由中華電信股份有限公司主辦，台北市電影委員會、愛爾達科技股份有限公司合辦之「2020 MOD微電影暨金片子創作大賽」今年總共徵得300件作品，包括288部微電影與12件VR企劃案，於14日在光點華山電影館舉行入圍影展，包括35部類型、題材各異的優秀入圍作品，以及一部特別放映短片馬拉松接力放映。

除了觀賞作品之外，本活動也開放現場觀眾進行票選，從放映作品中投出心中最佳影片，MOD頒獎典禮將於25日舉行，總獎金高達新台幣390萬元，本次統計出的金片子觀眾票選獎也將於當日公佈，得獎團隊可抱走5萬元的獎金，吸引許多民眾前來擔任觀眾票選獎評審，體驗難忘的糾結感受。

與會貴賓中華電信股份有限公司陳淑玲協理致詞時表示：「這是中華電信與台北市電影委員會、愛爾達電視台自2015年合作以來連續舉辦的第六屆賽事，入圍作品除了均能以HD高畫質上架MOD平台，我們更力求這些佳作有與院線片同等規格、在大銀幕播映的機會。」曾以《日常對話》創下台灣選派紀錄片代表角逐奧斯卡最佳外語片獎首例的黃惠偵導演，今天帶著也愛看紀錄片的女兒一同前來：「我女兒對環境議題的影片很感興趣！」本次擔任「蹲點 ‧ 台灣」紀錄片獎評審的她致詞透露：「真的很少比賽會專門舉辦影展播映入圍作品，非常難得。」

本次影展36部作品中，親臨現場的團隊就將近20組，在映後座談與觀眾真切分享拍片的心路歷程，四場映後皆互動熱烈、交流精彩。從映後座談發現，許多導演皆在非常有限的時間內完成作品，包括只用一天拍攝的《適者生存》導演喻貞就分享：「這次以科幻商業感帶出老年議題，期許引起更多關注。」《貓孩子》主創張重生、郭俊瑋則揭秘：「片中兩位童星都是素人演員本色演出，其中短髮妹妹其實是男生，自然到其他對戲演員也被從頭瞞到尾。」讓全場發出驚呼。

一舉入圍社區一家紀錄片獎、「蹲點 ‧ 台灣」紀錄片獎和最佳潛力獎的《陪伴失智》，是高中生王顥天紀錄奶奶照顧失智爺爺的短片：「當拍到很感動的畫面，自己也同時被感動的當下，會有點罪惡感，很奇怪。」評審黃惠偵導演回應：「你打敗了非常多成年人創作者，其實沒有機會去面對殘酷的事實，那才是真正的殘酷。」

《LOVE GAME》女主角尹岑榕則透露和學長洪毓璟拍戲有「迷妹」心情，最後兩人雙雙入圍最佳男女演員，她逗趣表示：「自己真實生活經驗與戲中多有巧合，也曾當過很多同志男性友人的煙霧彈，很能感同身受。」以《Chasing Love》提名男演員的林家良，開心分享：「這是第一次受到影展肯定，非常高興，希望這部喜劇動作片能帶給台灣觀眾歡樂。」導演柯奕廷感性說道：「演員們、編劇和武術設計都情義相挺、沒有收任何費用，用一天就拍攝完成，真的非常感動！」

與本競賽緣份深厚的，還有2018年曾以《柑仔店》入圍MOD校園組最佳男、女演員的張忠瑞、李秀紗，本屆分別再以《機車老爸》和《作伙》叩關男女主角寶座，實力堅強，被問到心情，張忠瑞誠實笑說：「第二次入圍，當然是希望能拿獎！」入圍多項獎項的《浪》也不容小覷，問鼎最佳導演的詹心幟分享：「去年在MOD入圍影展時，心想如果自己來拍女同志片，會是什麼樣子？這幾年久未得到獎項肯定，本次入圍是鼓勵我堅持電影路的動力。」

另外，為響應5G時代來臨，本屆首創VR原創微電影企劃徵選，共計5組入圍。本次入圍影展呼應主辦單位對VR作品的重視，特別邀請4部大師級作品展映，於光點華山二樓多功能藝文廳舉辦『VR影展』，現場才一開放預約報名，就有超過一半場次秒殺！超強片單包括黃心健導演的《失身記》、 徐漢強導演的《全能元神宮改造王》、李中導演的《董仔的人》、以及許智彥導演的《舊家》。其中，黃心健和李中也擔任本屆評審，與活動緣分頗深，傳承意味濃厚；許智彥導演的《舊家》讓觀者以「奶奶視角」看著家人團聚，從色澤、聽覺設計模擬年長者的感知，且一半是導演真實家人演出，跨越虛構與私密。

「2020 MOD微電影暨金片子創作大賽」頒獎典禮將於11月25日舉行，當日將頒發本年度的各項優秀作品，除了首獎100萬、中華電信VR創作獎100萬、愛爾達劇本獎、「蹲點 ‧ 台灣」紀錄片獎與社區一家紀錄片獎等豐富獎項，還有首度新增的多項微電影個人獎，給予各環節創作人才最實際的支持與肯定。

(中時 )