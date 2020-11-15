2020年剩下不到2個月，各大機車品牌都加大促銷力道，有媒體報導，年底是購買電動機車的最佳時機，以基隆市居民汰舊換新購買Gogoro 2 Plus ABS來計算，可領到最高28000元補助，不過有網友嗆聲「好大的盤子」，透露桃園之前補助就不只28000了，反映補助款越來越少。

中天新聞 電動機車卡難養？！ 年維修、保養恐花逾萬

根據經濟部工業局資料顯示，先前都是補助總額冠軍的桃園市，從2019年 7 月 1 日起，不論新購或是淘汰二行程並新購，補助都減少了5000元，補助總額剩28000元。

根據政府目前提供的電動機車補助，包括經濟部工業局補助、行政院環保署補助、地方環保局補助，以及交通部ABS／CBS煞車系統補助等4大項，若以基隆市居民汰舊換新購買Gogoro 2 Plus ABS來計算，可領到最高28000元補助（工業局7000元、環保署5000元、地方環保局12000元、ABS系統4000元）。

有網友將訊息轉貼在PTT後引起廣大討論，網友紛紛回應「可是我不住基隆」、「還是很貴啊」、「油錢一個月才一百多快兩百，根本不划算」、「撞一次就噴了」、「用的人那麼多 月租該降了吧」、「補助款越來越少」、「好大的盤子阿」。

《ETtoday新聞雲》報導，據業者統計，有4成電動機車新車主因補助利多「從油轉電」，對於符合汰舊換新資格的民眾來說，在年底換車可以免去等待補助的時間，「無縫接軌」馬上騎新車。

(中時新聞網)