屏東內埔工業區15日下午發生大火，消防人員前往搶救。（屏東小鎮資訊提供／潘建志屏東傳真）

屏東內埔工業區15日下午發生大火，消防人員前往搶救。

屏東內埔工業區15日下午發生大火，目前仍在搶救中。因火勢極旺，大火產生的濃煙直竄天際，遠處都看得見。屏東縣消防局派員前往滅火，經1個多小時火勢仍未撲滅，所幸無人傷亡。

：屏東內埔工業區15日下午發生大火，消防人員前往搶救。（屏東縣消防局提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣消防局是15日下午3時53分接獲報案，內埔工業區一處資源回收場發生大火，消防局派出27車52人前往滅火，不過因火勢太大，直至下午5時許火勢仍未撲滅。

(中時 )