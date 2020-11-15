屏東內埔工業區大火 濃煙直竄天際遠處可見 17:172020/11/15 中時 潘建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東內埔工業區15日下午發生大火，大火產生的濃煙直竄天際，遠處都看得見。（屏東小鎮資訊提供／潘建志屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東內埔工業區15日下午發生大火，消防人員前往搶救。（屏東小鎮資訊提供／潘建志屏東傳真） 屏東內埔工業區15日下午發生大火，消防人員前往搶救。 訂閱影音： 中時新聞網 屏東內埔工業區15日下午發生大火，目前仍在搶救中。因火勢極旺，大火產生的濃煙直竄天際，遠處都看得見。屏東縣消防局派員前往滅火，經1個多小時火勢仍未撲滅，所幸無人傷亡。 ：屏東內埔工業區15日下午發生大火，消防人員前往搶救。（屏東縣消防局提供／潘建志屏東傳真） 屏東縣消防局是15日下午3時53分接獲報案，內埔工業區一處資源回收場發生大火，消防局派出27車52人前往滅火，不過因火勢太大，直至下午5時許火勢仍未撲滅。 (中時 ) #火勢 #大火 #消防局 #內埔 #工業區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全國學生技藝競賽 內埔農工獲家事類科團體冠軍 19:272020/11/13 寶島 男子過彎不慎撞進民宅引發火勢 駕駛送醫無大礙 14:122020/11/10 社會 工業區危老重建 行庫開發新客群 04:102020/11/05 金融．稅務 竹市園區大樓地下室火燒車濃煙四竄 500人衝出疏散 14:062020/11/06 社會 衛爾康、錢櫃大火別再來 政院明擬通過消防設備人員法 18:252020/11/11 政治 中央旱災應變中心11日開會 抗旱 南部將啟動減壓供水 04:092020/11/10 金融．稅務 美國選舉結果明朗化 預期台股中長線產業發展不變 14:552020/11/11 財經 花蓮牧場電網故障 30頭牛工業區逛大街 15:252020/11/10 寶島 濁水溪河床連續大火 疑人為野炊引起 18:012020/11/04 生活 大潭發電廠臨時屋起火 3名員工逃出 10:032020/11/13 社會 社會熱門新聞 李宗瑞翻版？正妹睡醒驚下體飄「濃厚精味」 揭真相崩潰 - 社會 屏東內埔工業區大火 濃煙直竄天際遠處可見 - 社會 男月入6萬被嫌買不起台北30坪房 女友「大夜班」曝光秒懂 - 社會 老公是同志 人妻苦撐8年「無性生活」凍未條吃了閨密老公 - 社會 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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