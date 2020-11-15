這間大陸應召站太敬業，連警方也看傻眼，日前警方破獲一間應召站，現場逮到兩名應召女郎、還有兩名嫖客，其中一名就是老闆娘，因為人手不足親自下海，另一名應召女郎，已經懷有身孕，照樣接客絲毫「不浪費時間」。

這間名叫「百合花」的足浴養生店，表面經營足浴，其實是應召站，警方臨檢時見店內燈光昏暗，也沒有客人，正覺有異時，沒多久接獲民眾檢舉，表示足浴店暗藏春色，因此警方逐一搜查樓上出租套房，果然抓到兩對男女、共四人正在進行性交易。

警方逮到應召女郎劉姓女子、李姓女子，以及黃姓、楊姓嫖客，其中劉女表示自己是老闆娘，原本不需要親自下海接客，但店裡人手不足，且嫖客開出價格相當誘人，但因為劉女年紀比較大，最後與黃男協議，付100元人民幣（約台幣431元）完成性交易。

另一名應召女郎李女，由於才26歲，年齡還有外貌都算不錯，與楊男談妥用150元人民幣（約台幣647元）完成性交易，且李女被警方逮捕時已經懷有1個多月的身孕；根據了解，該應召站老闆娘若親自接客，收入算自己，至於其他應召女郎，每筆交易則抽40元人民幣的佣金。

(中時新聞網)