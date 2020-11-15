德國輝瑞公司生產之COVID-19（武漢肺炎）疫苗預防效果逾90％，加上美國10月失業率降幅優於預期，國際油價反彈上漲，中油、台塑化宣布，國內各式汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升21.9元、95無鉛汽油每公升23.4元、98無鉛汽油每公升25.4元、超級柴油每公升19.2元。

此外，台塑化16日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升21.9元、95無鉛汽油每公升23.3元、98無鉛汽油每公升25.4元、超級柴油每公升19元。

WTI原油期貨近一周大漲10％以上，布蘭特原油期貨也勁揚約10％。影響所及，中油本週調價指標7D3B週均價從每桶39.05美元上漲至42.64美元，臺幣兌美元匯率升值0.073元，國內油價依公式計算漲幅為7.13％。

受制歐美COVID-19疫情惡化，加上美國原油庫存意外攀升，紐約商業交易所（NYMEX）12月WTI期貨11月12日收盤下跌0.8％，成為每桶41.12美元。不過，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）1月布蘭特原油期貨則上漲0.6％，每桶44.05美元。

美國經濟復甦不如預期，加上歐洲COVID-19病例激增，並重新實施封城措施，全球石油需求打擊比預期嚴重，石油輸出國組織(OPEC)下調今、明兩年全球石油需求預測值，較10月預估值下修30萬桶。

OPEC估計，2020年全球石油平均日需求量將比去年減少980萬桶至9,010萬桶，降幅約10％。2021年全球石油平均日需求量將比今年增加620萬桶。

OPEC將於11月30日至12月1日與俄羅斯等非OPEC成員國（合稱OPEC+）召開會議，討論是否延長減產政策。

(工商 )