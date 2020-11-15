嘉義在地的「阮劇團」與公視台語台合辦第2屆「台語口說表演工作坊」，15日在嘉義文化創意產業園區開課，懷著戲劇夢想的學員來自各縣市，在嘉齊聚，期待躍上台語戲劇表演的舞台。

阮劇團指出，電視劇《俗女養成記》爆紅，讓觀眾看見精緻台語劇的魅力，為了培育更多優秀台語演員，去年公視台語與阮劇團在台北舉辦首屆台語表演班，回響熱烈，連《陣頭》林雨宣、《歡樂智多星》葉欣眉等藝人都參加，今年再次合作在嘉義開課，可說南台灣的戲劇能量被看到了。

公視台語台台長呂東熹表示，台灣媒體及表演機會長期重北輕南，許多人要長途跋涉到台北上課訓練，很欠缺台語影視人才，這次來嘉義開課，希望表演資源往南部平衡，甚至未來能在南部設立攝影棚，讓更多人才加入。

阮劇團副團長蔡明純說，演員具備多種語言能力，表演機會就更多，該劇團團員每周上台語課，持續精進能力，這次課程不只有台語專業，也有民俗、布袋戲的師資，還有現役團員協助排戲，期末演出台版《熱天酣眠》，展現受訓成果。

公視台語台開台1年多，積極培育影視人才，曾開辦台語新聞配音、口說表演、紀實編導等課程，預計明年推出更多元的台語影視培訓計畫，提供更多產業相關的工作及進修機會。

(中時 )