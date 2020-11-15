吳心緹15日為代言的髮品出席國際美容展，她受訪時透露最近處於單身、沒有桃花、沒有追求者的狀態，跟前男友吳念軒已至少半年、很久沒有聯絡了，「現在就是在過自己的生活，每天忙著上表演課、健身、打拳，過得很充實」。至於前陣子被爆疑與胡瓜的兒子胡釋安（安安）熱戀，還被直擊開對方的跑車進出胡家，她也連忙澄清，真的只是朋友而已，應該不可能成為交往對象。

吳心緹的的經紀人在旁幫忙解釋，「她是跟安安租車！有付150租車費，還幫他加了850元的油！」吳心緹則苦笑說，現在不敢亂跟朋友借車了，不是開爸爸的車就是搭計程車，「不會再跟朋友租車了，不然會被誤會」。

吳心緹出席代言髮品的展覽活動。（林淑娟攝）

她說，與安安是因為共同好友簡廷芮才熟悉，大家經常一群人一起出遊，跟安安也不是那樣感覺的朋友，「應該不會朋友變情人」。簡廷芮日前宣布結婚、懷孕好消息，她笑說，對方真的很秘密，自己其實有懷疑很久，「因為她有兩個多月沒去健身了」，但又不敢問本人，她在對方公布懷孕的前一天，才偷問過簡廷芮的妹妹，但妹妹也說沒有。她搞笑地說，自己前一天竟然夢到自己也懷孕，結果抱了一堆小貓咪出來，「對我來說是惡夢！」所以驚醒。

吳心緹表示，曾有兩個命理老師都建議她32歲至44歲之間結婚，在這之前結婚的對象都不好，所以她很確定自己未來5年內都不會結婚生子，也覺得生小孩這件事還離自己好遙遠，「我無法想像我生小孩、要照顧小孩的感覺」。

吳心緹出席代言髮品的展覽活動。（林淑娟攝）

曝光過的交往對象李玉璽、吳念軒都是圈內人，她說不是至於排斥圈內人，畢竟如果真的遇到還是遇到了，但以後交往之前要想久一點、更認識這個人之後再決定。她坦言自己以前很容易認識不久就栽進去，以後要更冷靜一點。被問感情上是否會吃回頭草，她說不會也沒吃過回頭草，跟前男友如果是好聚好散分手，不排斥當朋友，但也不會是密集聯絡的朋友，「目前沒有密集聯絡的前任」。

一向留著招牌劉海的她，以七位數酬勞代言該品牌髮品半年，她透露自己很勤於洗頭，「我只要動腦太厲害，劉海就會變油、整個黏在額頭上！因為最近都在忙著為頻道影片動腦，自己拍自己剪輯」，她自曝國中時曾經8天沒洗頭，當時頭髮怎樣都不會出油，所以國中同學都不相信現在的她會天天洗頭。

(中時 )