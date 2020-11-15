金鐘女星黃采儀在電影《親愛的殺手》飾演罹患重度躁鬱症且半身中風的母親，一場情緒發作戲，她靠著即興臨場發揮，對著飾演她女兒的邱偲琹連珠砲飆罵，就連不堪入耳的三字經都脫口而出，讓邱偲琹當場嚇傻，事後崩潰痛哭15分鐘，連導演賴孟傑都驚嘆黃采儀「好能罵」。

2人在片中不僅有愛恨夾雜的母女情節，私下又是表演指導與學生的關係，讓黃采儀直到最後一堂表演課時，終於崩潰地對導演說：「我快要精神分裂了！」而邱偲琹表示，在被痛罵後，黃采儀有好好擁抱自己，「畢竟采儀是表演老師，更是我片中的媽媽，她知道我的安慰其實一個擁抱就夠了」。

黃采儀飾演有嚴重躁鬱症的母親。（威視提供）

問起現實生活中，是否曾遭受過這樣的打罵對待，邱偲琹坦言：「小學時記得好像是不乖，在家跟媽媽玩『老鷹抓小雞』的遊戲，看媽媽什麼時候會打到我。我記得最後媽媽氣到把我趕出家門！不過我後來承認錯誤並道歉，才因此沒真的被趕走！」電影12月4日全台上映。

(中時 )