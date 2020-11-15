近期新上檔的綜藝節目《哈哈哈哈哈》(簡稱五哈)，由「動霸tua」成員鄧超、陳赫加上零偶包的鹿晗，三位為固定成員；節目以「公路喜劇」為主軸，希望藉由來賓們在各個城市打工，賺取下一趟的旅費，同時也順便進行職業體驗，節目首位嘉賓邀請到的是黃渤。

一大早即被鄧超詐騙來的他，本來還以為有大餐吃，沒想到不但沒飯吃，還要靠自己的勞力賺到200塊才能去下一個城市。在海鮮市場裡，他們各自有各自的任務。鄧超是漁貨搬運工、黃渤、陳赫是搬冰工人，鹿晗則是被分配到去綁螃蟹。

被詐騙來的黃渤不但沒大餐吃 反而還要出勞力賺錢 (圖/ 翻攝自微博)

常被笑年紀大的鄧超，才運了幾趟貨便直喊腰受不了，實在太累；鹿晗則是螃蟹一直綁不好，還被老闆娘唸再綁不好要扣工資，最後還被螃蟹夾傷；相較之下，黃渤與陳赫的搬冰工人倒是輕鬆不少。

每位來賓都有各自的任務 (圖/ 愛奇藝)

圖/ 愛奇藝

只是狀況一直發生，當他們搭車要前往下一個城市時，中途讓大家去廁所方便一下，沒想到鄧超、陳赫、鹿晗去太久，黃渤和另一位成員王勉便請司機將車開走，這讓去上廁所的三個人出來之後驚覺自己被丟包，最後只好找到一位好心大哥載他們一程，才能與其他人會合。

此次節目的導演說，他想做一個綜藝版的《人在囧途》。他們吃普通人的早餐、做普通人的工作，鄧超的通訊軟體也加了25位普通人；導演希望透過節目，也能讓大家看看每個人在疫情後的生活與溫暖。

(中時新聞網)