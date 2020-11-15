行政院發言人丁怡銘日前為替政府將開放含有萊劑美豬進口辯護，直稱今年台北市牛肉麵節冠軍使用萊牛，引發軒然大波。台北市議員王世堅指出，行政院此舉已經引起公憤，他還要蘇揆讓丁怡銘走人，或是跟著一起打包，並翻出2年前的衛生紙之亂，怒轟丁怡銘公帑買麵的行為，並直言這種教訓人民的心態非常可惡。

王世堅14日在政論節目《2020聚焦關鍵》中再度開砲，大罵行政院來陰的，而且陰的還是用網軍的梗圖和酸言酸語。他強調，只要民眾對萊豬有疑慮，行政院就應當釋疑，「你的心態就是說，台灣民眾這麼多年來，萊牛都吃了，再多吃一點萊豬算什麼？」說到這裡，王世堅嘆了一口氣，「天啊，這樣的心態很可怕」。

王世堅指出，行政院竟然動用國家機器來對付一家小小的牛肉店，這讓很多人都看不下去，並直言蘇貞昌這幾年的作法是「罷處百官，獨尊怡銘」，現在丁怡銘不走， 等於成了行政院的釘子戶，要拉蘇貞昌下水。

王世堅認為，現在態勢很明顯，要不就是丁怡銘走人，要不就是蘇貞昌也要跟著一起下台，因為這件事觸怒了整個台灣社會，並揭露蘇貞昌是如何修理非其他官員，還痛批他拿著「年輕人」三個字幫丁擦屁股的行為，「曾幾何時，你蘇貞昌關心過全天下的年輕人？」並指看在年輕人的眼裡，會更覺得不是滋味。

王世堅更翻出2年前的衛生紙之亂繼續開砲，指當時行政院不去抓謠言的來源，但老百姓多買兩包衛生紙，就跳出來一個人只有一個屁股。王世堅十分憤怒的表示，「憑什麼？憑什麼你行政院、蘇貞昌、丁怡銘，用這種心態，作之君 作之師在教訓人民？」直言這種教訓國家主人的心態非常可惡。

王世堅還說，人民多買兩包衛生紙叫貪心，那他想問丁怡銘，動用行政院公帑3萬9千元請客買100碗牛肉麵，「那叫不叫貪心？那叫不叫貪心？」並再次呼籲蘇揆，「要不你就讓丁怡銘走人，要不你就一起打包啦！」因為他已經觸動台灣人最不可侵犯的一部分，並砲轟他一而再再而三傲慢對待台灣人民。

最後，王世堅也感嘆，「曾幾何時台灣淪為網軍治國？這是非常可恥的事」。

(中時新聞網)