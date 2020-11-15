新竹攻城獅15日在Big City遠東巨城購物中心舉辦第1屆Muse Girls年度徵選活動，自9月初收到近200份報名表後，Muse Girls徵選已邁入最後階段，26位女孩各自準備自選曲表演與個人加分才藝盼能獲得評審與現場觀眾親睞爭奪最終10人正選名單。經過長達3小時熱情四射的表演後，由林怡青、李芷霖、鄧芷芸、劉怡琪、陳嘉玟、王怡蘋、薛家珮、闕鈺軒、黃韻、徐子婷正式錄取Muse Girls最終名單！

攻城獅球團為增添賽事亮點於8月正式籌備Muse Girls啦啦隊，團隊將由表演經驗豐富的高人氣女神Amis擔任團長，並為Muse Girls規劃一系列培訓課程。今日徵選活動邀請到藍波老師、一鳳老師、柏均老師擔任評審，評分標準共分為六大項目，自選曲目表演(40%)、個人加分才藝(20%)、現場表演(10%)、舞台台風(10%)、線上投票(10%)、現場投票(10%)。徵選會現場聚集約上千名粉絲，所有Muse Girls參賽者也卯足全力展現熱情舞蹈。

來自輔大競技啦啦隊的李芷霖，更是在表演中融入多段高難度拋接動作技驚全場，李芷霖興奮地說：「表演過程中張力十足，比自己在比大專盃時還要緊張，未來會更努力訓練帶給獅紫軍們精彩的表演。」除了有專業競技啦啦隊外，也有具備扎實舞蹈底子的參賽者，曾與多位藝人合作表演的鄧芷芸也在個人加分才藝中展現風格搶眼且帥辣兼具的女力舞蹈。

攻城獅慕獅女孩啦啦隊與總經理高景炎，以及鄭瑋、盧哲毅兩名球員合影。(攻城獅提供)

攻城獅球員鄭瑋、盧哲毅也到場與現場粉絲進行趣味活動，鄭瑋與哲毅談到即將成軍的Muse Girls都說：「從10月的自辦熱身賽感覺出獅紫軍們對於主場球隊應援還有些陌生，希望在Muse Girls正式成軍後可以帶領球迷更融入球賽為我們全力獅吼。」

新竹攻城獅球團針對主場城市居民規劃限定搶先購票服務，預計於16日下午5點至9點在新竹縣體育館南門一樓開賣12月26至27日主場開幕周賽事門票，兩場賽事將分別對上桃園領航猿與台北富邦勇士，也會是P.League+職籃聯盟首次「聖誕大戰」。

此次售票僅限新竹地區球迷，凡是新竹縣/市居民只要出示身分證，每人至多可攜帶兩張證件，每證單場限定購買四張門票，開賣區域包含獅心瘋區、超特區、特區、一般區，限定票券數量有限，歡迎新竹獅紫軍於下課、下班後到新竹縣體育館用行動力挺攻城獅。

(中時 )