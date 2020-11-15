一名網友在ktv廁所碰見一名辣妹竟蹲在地上就地解放。(圖擷取自爆怨公社)

太誇張！一名女網友表示自己今(15)日到KTV唱歌，但走進廁所時，卻看見一名穿著清涼的辣妹蹲在廁所門外「就地解放」，當她好心提醒的說「小姐妳一定要尿在外面？」沒想到這名辣妹竟回「又沒關係」，讓她相當傻眼。

原PO今日在臉書社團「爆怨公社」上貼出3張照片表示，自己到KTV開心唱歌，但當她走到廁所時「推開門的那剎那，我聽到水柱聲」結果她看見一名穿著清涼的辣妹竟蹲在廁所地上直接原地小便。

好心的原PO當下雖看傻，但她也查看過2間廁所的確都是沒人的狀態，於是她便提醒的說，「小姐妳一定要尿在外面？」沒想到辣妹竟回「又沒關係」，讓原PO當場傻眼，「那我po上來應該也沒關係」。

而中時新聞網也聯絡到好心的原PO，她表示，當這名辣妹在廁所「原地解放」後，就把褲子穿上，連手也沒洗的就走了出去。

從照片中可以看到這名辣妹穿著清涼，打扮得體，沒想到卻做出這讓人看傻的行為，而貼文發出短短40分鐘，便有4千多人按讚，紛紛說道這行為太誇張，「不是喝茫了，就是嗑壞了」、「喝醉了吧，每天都很多喝醉瞎妹」、「ㄎㄧㄤ掉了」、「今天最扯好扯喔 」、「看起來是個會打扮光鮮亮麗的女生，沒想到，轉身是個沒水準的」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)