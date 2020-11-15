劉畊宏、王婉霏、婉霏媽近日錄衛視中文臺《一袋女王》，討論女兒嫁人到底是多一個兒子還是少一個女兒。劉畊宏丈母娘有夠直白地說：「兩人第一次見面時，因為劉畊宏當時參加的咻比嘟嘩團體已經解散，直覺他就是個過氣藝人，所以首次見面興奮度完全是0。」笑翻全場。

王婉霏解釋，媽媽對演藝圈的藝人有點模糊，覺得應該要劉德華等級的藝人才叫紅，她也在節目坦承，自始至終都沒跟媽媽說跟劉畊宏交往，整整瞞了媽媽7 年。對此，婉霏媽提及，其實女兒第一次帶劉畊宏回家時，她就認為那是女兒男友，只是沒有戳破他們而已。

王婉霏（左起）、婉霏媽、劉畊宏一起錄影。（衛視中文台提供）

王婉霏說出嫁前媽媽交代她一定要掌握經濟大權，雖然自己對數字觀念不好，但牢記這一點，所以劉畊宏沒有戶頭、信用卡，連賺多少錢都不知道，因為錢都是直接匯到她的戶頭裡，不只媽媽這樣交代，連王婉霏首次跟婆婆見面，對方也是交代錢一定要她來管。

劉畊宏坦言以前賺多少花多少，加上愛交朋友，經常掏腰包請客，他婚後知道錢不能亂花，全部交給老婆打理，確實開始存到錢，現在就是拿零用錢。劉畊宏丈母娘聽完爆料，「他最大筆的零用錢就是花在違規罰單，1天最高紀錄，3分鐘內被開2張罰單，1張闖紅燈、1張越黃線，被罰了7000元」。就怕丈母娘講得太仔細，劉畊宏趕緊阻止。

(中時 )