行政院農委會15日於草屯鎮平林里推動擴大灌區服務，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲及南投縣政府秘書長洪瑞智皆到場。蘇貞昌表示，行政院在聽取地方發展的需求後，指示農委會農田水利署擴大地方灌溉服務，以符合農民需求。

蘇貞昌說，擴大灌溉服務的各項規劃，需依據水文、地型及現地作物需水設計，以符農民灌溉需求，因此他特別指示農委會務必積極辦理11月開始的「十股公圳導水路等圳改善工程」，目標在農曆年前完工，以導入烏溪水來灌溉平林地區，讓當地300戶農民、225公頃農田有水可用。

南投縣政府秘書長洪瑞智呼籲中央，加強擴大灌區服務能量，讓更多南投的農民能有充足的灌溉水資源，尤其是八卦山旱灌、仁愛鄉偏遠地區，都需要中央協助改善。（黃立杰攝）

蘇貞昌15日到草屯鎮視察擴大灌區政策的推動情況，並和在地葡萄果農談話，了解今年度的收成情形。（黃立杰攝）

陳吉仲表示，他視察擴大灌區時，特別和平林里長、也是當地葡萄果農的謝瑞棋一起穿越改善服務區的農地，深刻了解當地缺水之苦。（黃立杰攝）

陳吉仲表示，草屯平林里盛產葡萄，視察時他特別和平林里長、也是當地葡萄果農的謝瑞棋一起穿越灌區外的農地，了解耕作環境，過程中他了解到當地缺水之苦。陳吉仲說，因當地未屬原農田水利會的灌溉服務區，民眾要自行解決灌溉問題，期待今年10月農田水利署成立後，能解決現地缺水問題。

洪瑞智則指出，目前投縣有6.5萬公頃農田，但納入南投縣、彰化縣、雲林縣3大管理處灌區的僅占3成，還有7成農田未納入灌區。他呼籲中央，加大推動擴大灌區政策的力道，讓更多農田有水可用，使農民灌溉穩定便利，幫助南投縣農業生產，增加農民收益。

(中時 )