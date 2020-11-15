淡海輕軌人潮擠爆！ 新北捷運公司加開班次疏散人潮 17:472020/11/15 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡海輕軌人潮爆！ 新北捷運公司晚間加開班次疏散人潮（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡海輕軌藍海線15日通車，人潮自上午陸續湧入輕軌，新北捷運公司表示，藍海線一班可容納240人，下午一點開放排隊瞬間額滿，排隊人潮絡繹不絕，下午2點藍海線正式通車後，每小時疏運量達2500人次，紅樹林站及漁人碼頭站排隊人龍綿延超過3000人。 新北捷運公司總經理吳國濟表示，天氣晴朗，藍海線通車首日吸引大量民眾搶先體驗，自下午兩點開始，輕軌藍海線班班客滿，藍海線自通車起維持每小時雙向共16班次持續疏運，下午4點後每小時可疏運2800人次，淡海輕軌搭乘總人數可望突破2萬5千人。 (中時 ) #藍海 #淡水 #輕軌 #人潮 #疏運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡海輕軌藍海線 11月15日嗨放煙火 04:092020/11/12 地方新聞 丁怡銘牛肉麵風波 皇家傳承上午再現人潮 12:122020/11/14 生活 輕軌藍海線通車！淡水漁人碼頭廣場擠爆 民眾齊等600秒煙火秀 13:142020/11/15 生活 VIP客押20萬 排隊爭睹遠雄THE ONE 04:102020/11/13 證券．權證 花毯節開幕 10萬人爭睹紅心皇后 04:102020/11/15 地方新聞 淡江大橋不輸雪梨 期許煙火秀 04:102020/11/14 地方新聞 北上有車了！高鐵宣布晚間加開1列車疏運 10:442020/11/15 生活 視察淡江大橋進度 候：未來將媲美雪梨港灣大橋 13:262020/11/13 生活 藍海線開通 房市溫溫漲 04:102020/11/14 財經焦點 甩黑龍江汙名 二仁溪重現人潮 04:092020/11/12 地方新聞 生活熱門新聞 國中同學發喜帖！新娘問「1件事」惹怒人 網勸：不用去了 - 生活 全聯驚見麝香葡萄 佛心價格曝光網暴動：終於吃得起 - 生活 士林夜市爆發倒店潮 理事長痛喊：我們自食惡果 - 生活 全聯驚現「清朝進貢水果」 老饕曝口感超驚艷 - 生活 北上有車了！高鐵宣布晚間加開1列車疏運 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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