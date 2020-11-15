淡海輕軌藍海線15日通車，人潮自上午陸續湧入輕軌，新北捷運公司表示，藍海線一班可容納240人，下午一點開放排隊瞬間額滿，排隊人潮絡繹不絕，下午2點藍海線正式通車後，每小時疏運量達2500人次，紅樹林站及漁人碼頭站排隊人龍綿延超過3000人。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，天氣晴朗，藍海線通車首日吸引大量民眾搶先體驗，自下午兩點開始，輕軌藍海線班班客滿，藍海線自通車起維持每小時雙向共16班次持續疏運，下午4點後每小時可疏運2800人次，淡海輕軌搭乘總人數可望突破2萬5千人。

(中時 )