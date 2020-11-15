38歲卓姓慣竊利用疫情期間闖入新莊區台北醫院病房偷竊探病家屬的財物，還拿著被害人信用卡到飯店盜刷住宿，新莊警分局14日中午埋伏員警，在飯店內趁他熟睡時將卓男當場逮捕，也搜出部分贓款及被害人財物，後續釐清他涉嫌的竊案。

據了解，卓姓竊賊10月8日凌晨佯稱探病闖入新北這家醫院，見病房內外傭上廁所，將她的包包整個偷走，損失新台幣5800元；11月12日凌晨2時，他又闖入新莊思源路打烊麵店，進入搜刮財物，將老闆放置在店內的Iphone手機偷走，離開時因為發現店內有監視器，找不到主機下只將鏡頭拔走，行竊過程仍被清楚拍下。

11月14日清晨5時他拿著偷來的陪病證又闖入醫院病房內，趁64歲黃姓婦人離開倒水時，偷走她的提款卡、信用卡、禮卷、現金等物，還拿著黃女的信用卡跑到附近飯店盜刷住宿。

除了這幾件竊盜案外，11月4日他還拿著北市25歲宋姓男子的提款卡，跑到新莊小北百貨狂刷生活用品2000多元，經了解，被害人是在北市健身房運動時，將衣服及卡片放在置物櫃遭竊，沒想到被竊賊狂刷卡購物。

新莊警分局頭前派出所接獲報案，鎖定這名卓姓竊賊行蹤，昨天中午趁他還在飯店熟睡時登門逮人，一舉查獲他涉嫌4件竊盜案，警方懷疑他涉及其他地區的竊案，目前正擴大清查中。

(中時 )