前臺北縣長周錫瑋今日下午參加「公民監督平臺街講」時表示，過去從未見過像民進黨這樣專制腐敗的政黨，每個綠委都在護航，還立一些惡法害老百姓，像是減少軍公教退休俸，還批評退休人員是米蟲，罵冠軍牛肉麵，然後又花錢去買牛肉麵，國家真正的米蟲、麵蟲，根本就是民進黨。

周錫瑋指出，真正的民主國家政府，不會去關閉監督政府的電視臺，過去民進黨也要求100％的新聞自由和言論自由，做政府的不可以養一群打手，在電視臺都講好話，罵競爭對手。

周錫瑋說，民進黨養了太多媒體，幫他講話，攻擊他的民主競爭對手，電視臺大概有75％，若中天再被關掉，比例會達90％，到時候全都是民進黨御用的電視媒體。

周錫瑋表示，網軍就是民進黨養出來的，民進黨敢否認嗎？民進黨怕人家批評他，怕百姓知道他們在做什麼壞事，也怕丟到政權，如果將來所有媒體都被民進黨操縱，打擊對手，這就叫獨裁政府。

周錫瑋指出，現在有很多官員不敢講話，加上媒體被操控，人民言論被控制，所有人都敢怒不敢言，因為講了就會被霸凌，在自由民主的國家已經快變專制的國家。

周錫瑋說，根據《消保法》規定，所有的食品要確定絕對安全才能賣，那為何民進黨要進口萊豬？這就是為了抱美國人的大腿，結果現在美國總統川普落選。

周錫瑋表示，現在的監察院是民進黨開的，大法官是民進黨養的，行政院是蘇貞昌管的，立法院都在為民進黨護航，所有的機關都被民進黨操控，現在連媒體都要操控，要形容民進黨只有三個字「羞羞臉。」

(中時 )