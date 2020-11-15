富邦悍將今天舉行球迷感恩會，其中壓軸登場的重頭戲菜鳥日由14位新秀裝扮成鳥類，其中以陳真的鴕鳥及莊韋恩的「爸味薑母鴨」最吸睛，菜鳥們也登上環形舞台表演才藝，讓球迷度過歡樂的午後。

今天的菜鳥日以「鳥」為主題，14隻菜鳥有張進德、郭俊麟、陳真、莊韋恩、林詠翔、黃兆維、曾峻岳、許宸銘、周奕丞、陳韋霖及藍愷青，還有去年當兵沒跟到姚冠瑋、戴云真、楊程皓。

大家事前抽出自己的主題，抑或是由學長代抽，其中以陳真的鴕鳥跟莊韋恩的爸味薑母鴨最吸睛，菜鳥們還輪流上台表演才藝，像是講笑話、喝汽水、魔術方塊、唱歌及跳舞。

郭俊麟（左）扮成「古巨G」、張進德則是「黑面戰鳥」。（陳怡誠攝）

旅外返台的郭俊麟、張進德也不能躲過，兩人分別扮成「古巨G」跟「黑面戰鳥」，郭俊麟笑說自己為了菜鳥日已失眠10天，「到昨晚都還睡不著，真的有點尷尬也不習慣，一直問要怎麼辦，都已經快要30歲了還要體驗菜鳥日。」

張進德也笑說真的蠻有菜鳥的感覺，「以往小聯盟沒有菜鳥日的傳統，要升上大聯盟才有，今天也是我的第一次。」之後他也與陳真、周奕丞一起跳舞，受到滿場球迷熱情歡呼。

周奕丞（左起）、張進德、陳真3人一起在菜鳥日跳舞。（陳怡誠攝）

(中時 )