在台東舉辦的CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項賽事，15日進行小鐵人賽事，850名3到15歲小朋友完成人生第一次鐵人挑戰，騎單車的小選手跌倒站起來，拍拍身上的塵土繼續向前衝，展現運動家精神，萌翻的模樣也讓緊張的賽事增添許多樂趣。

CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項賽事14、15日兩天在台東盛大舉行，有27國家、5030位鐵人齊聚台東，15日進行號稱是全台規模最大的小鐵人及小小鐵人共有850位小選手參加，其中，3到6歲的小小鐵人必須完成100公尺游泳、1.2公里滑車及800公尺路跑，7到15歲的小鐵人則分別是350公尺游泳、5公里單車及2公里路跑。

▲CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項賽事，15日進行小鐵人賽事，小朋友跌倒又站起來，繼續完成挑戰。（莊哲權攝）

CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項賽事，15日進行小鐵人賽事，小朋友賣力向前衝。（莊哲權攝）

小鐵人發揮運動家精神，努力向前衝，家長也在一旁為小寶貝拍照記錄，在單車迴轉道，有部分小朋友不小心跌倒，都能勇敢站起來重新出發，家人驕傲又心疼，觀眾看到滿頭大汗、雙頰紅通通小鐵人，直呼「好可愛」。

台東縣政府表示，今年賽事可說是眾星雲集，其中主播夏嘉璐首次挑戰113公里；另外，兩周後即將參戰極限鐵人的甜心主播侯以理，參加113公里接力賽；剛破台灣113公里以及51.5 公里的鐵人王者張團畯以及鐵人一哥謝昇諺也來台東一同感受這場全球最大鐵人三項賽事。

(中時 )