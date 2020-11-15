南華大學今年一舉通過行政院環保署「環境教育機構」和「環境教育設施場所」的雙認證， 15日舉行揭牌典禮。（張毓翎攝）

嘉義縣民雄鄉菁埔社區發展協會前理事長蔡榮錦在任內成立志工隊，協助轄內環境保護，還推動環保DIY課程；為精進環教知能，更報名南華大學永續綠色科技碩士班，並加入該校環境教育志工行列，今年他與校方在社區成立工作站，以落實綠色環保目標。

菁埔社區著名的貓咪彩繪牆是由蔡榮錦一手推動，請畫家彩繪製作而成，此外，他在8年任內除成立志工隊，還推動環保DIY課程，教導民眾利用讓LED燈泡等回收舊物起死回生，行銷社區綠能特色。

「做了8年的環境保護，對這塊特別有感情」蔡榮錦認為自己的環教知能還不夠成熟，因此特地跑到南華大學念碩士班，並加入學校的環境教育志工團隊，希望利用在學校所學的，回到社區時能運用到實務上，推廣環境保護運動。

南華大學校長林聰明表示，今年一舉通過行政院環保署「環境教育機構」和「環境教育設施場所」，成為南台灣唯一榮獲行政院環保署雙認證的大學，未來校方將輔導菁埔社區通過環保署環境教育場域，以帶動地方循環農業及發展觀光，落實大學社會責任。

「地球只有一個，若不趁現在好好保護，以後可能就來不及！」已回到菁埔社區發展協會擔任執行長的蔡榮錦，期待運用此工作站讓學校妥善利用社區資源，而社區協助執行環教教案，未來也盼將綠色家園目標，從菁埔社區拓展實現到其他鄰近社區。

(中時 )