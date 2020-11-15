彰化縣埤頭鄉農會15日於金典綠園道廣場舉辦「埤9米」品牌發表暨國產米糧推廣展售活動，彰化縣長王惠美親自到場行銷埤頭好米，她笑稱，「埤9米」，口感香甜，吃了不會醉，當場也介紹「彰化鮮優」農產品，有政府把關食安，民眾吃得心安。

彰化縣埤頭鄉位於濁水溪沖積扇上，因建造農田灌溉用大埤之頭，故而得名埤頭，造就了鄉內豐饒的物產，尤其適合水稻生長，鄉內有近8成皆種植水稻，可稱為稻米的故鄉，從民國84年起輔導農民種植台稉9號至今，更於104年起與農民契作產銷履歷米，以提升稻米品質與安全，如今更創立「埤9米」，要與市面上其他產區台稉9號米做區隔。

除了王惠美親至到場行銷，現場也規劃米食DIY體驗活動：「埤9米飯糰」、「爆米香」，讓民眾透過掌心的溫度製作埤9米經典美食，更提供了埤9米所製作的壽司、高纖黑穀粉等試吃活動，吸引許多民眾一起參與。

(中時 )