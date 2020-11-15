儘管疫苗研發消息振奮人心，全球新冠疫情並不因此稍加緩和，標準普爾全球評級針對亞太區金融機構的最新信用觀察，認為今年第四季的下行風險沒有任何緩解的跡象，今年年底前要恢復至新冠疫情之前的水準，很可能相當緩慢且具有不確定性！

疫情確實已成為總經發展的最大不確定因素，今年稍早的各項預測報告估計第三季之後情勢可望明朗，標普分析師團隊認為，「情況遠不如期待」，9月底時就指出，「亞太區的復甦：苦工才剛要開始」。而今已至第四季下半局，該團隊觀察認為，下行風險會持續到今年年底。

標普今年來不斷對許多全球等級的銀行機構，進行財務實力、經濟或產業趨勢，進行負向的調整，「這種負向趨勢將持續下去，復甦的道路上充滿更多不確定性。」

在經濟復甦開始之前，標普認為，企業與家庭已受到的經濟損害性質和程度，會擴散到銀行體系，對銀行營運造成打擊。這個現象現在已出現在本國銀行，國銀的海外分行歷來是獲利金雞母，今年來的疫情，拖累國銀海外業務獲利大幅衰退，同時發生逾放壞帳增加，台灣總行需增提呆帳準備，影響到資本結構和經營成本的壓力上升。

(工商 )