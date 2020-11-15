嘉義縣中埔鄉嘉134縣道路旁，有一處占地約1000坪的落羽松景點，因該處為私人土地，過去遊客丟棄垃圾、亂停車造成地主困擾而封閉許久，直到去年毗鄰的歡喜財神廟允諾協助清理維護，景點才重新開放，11月上旬葉片慢慢由綠轉黃，假日吸引許多遊客前往欣賞。

這座歡喜財神廟原名聖濟宮，香火曾極盛一時，因宮主年邁而沈寂多年，漸漸變成「蚊子廟」，去年該廟邀請桃園市迎富送窮廟主持玉善師父及企業家協助經營，盼恢復榮景。

每年的11月到2月是欣賞落羽松的最佳時機，11月上旬葉片慢慢由綠轉黃。（張毓翎攝）

歡喜財神廟特別設置告示牌，提醒遊客要愛護環境，別亂丟垃圾。（張毓翎攝）

該廟旁有一處300多棵的落羽松林，幾年前是熱門拍照景點，但因嘉134縣道路段狹窄，當時的廟方又未開放民眾停車，遊客逕自將車輛停在路旁，居民抗議進出入，地主只好掛上封鎖條，禁止民眾進入。

自去年歡喜財神廟承接後，為提升香客回流，廟方跟地主商討重新開放落羽松林，廟方提供遊客免費停車場及公廁，廟方也會不定期派人巡視，並隨時整理環境，地主便欣然同意。

廟方表示，每年的11月到2月是欣賞落羽松的最佳時機，11月上旬葉片慢慢由綠轉黃，之後隨季節變化，落羽松會開始由黃轉紅；10月底已陸續有遊客進入參觀拍照，平日也有零星遊客，這幾周每到假日，人潮更是絡繹不絕。

廟方說，雖然人潮增加，不過遊客參觀時秩序佳，不僅沒有亂丟垃圾，也將車輛好好停在停車場，截至目前未接獲居民反映停車亂象等，另外，遊客前往欣賞落羽松時，不妨可順道來財神廟祈福求好運。

(中時 )