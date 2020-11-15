饕客品嘗法式油芒千層酥。（莊哲權攝）

「親山農園」把洛神花冰淇淋裝在玉蘭花葉摺成的甜筒套裡。（莊哲權攝）

台東慢食節落實減塑，遊客展示攤商提供盛裝食物的天然素材。（莊哲權攝）

台東慢食節14、15日登場，除了饕客們嘗遍台東特色美食外，也力行減塑，在招商時就規範店家不得使用免洗餐具、現場提供餐具租借及民眾自備餐具等，14日單日雖湧入近3000人，活動結束後一般垃圾只有1袋，評審委員王南琦讚賞：慢食節已成為「全台灣最不塑的市集」。

一連兩天的台東慢食節在鐵花新聚落熱鬧展開，評審委員王南琦說，歷屆參與的店家有99％已養成不使用免洗餐具改用香蕉葉、月桃葉、血桐葉等天然素材盛裝食物的習慣，像「親山農園」把美麗的洛神花冰淇淋裝在玉蘭花葉摺成的甜筒套裡，還有「冰果手作冰棒」製作裸包裝冰棒，都很讓人感動。

津和堂執行長郭麗津說，該公司承辦慢食節，從2015年冬季場就嘗試推動不使用1次性餐具等相關措施，垃圾量明顯減少，去年兩天的慢食節湧入約3000人次，產生的垃圾只有40公斤，今年秋季場慢食節，14日單日湧入近3000人，一般垃圾只有1袋，租借的餐具首次出現供不應求的情形，更多的「慢粉」則是自備餐具，「無塑」已成為慢食節的文化。

另外，這次的慢食節以「有種餐桌」為主題，郭麗津表示，所謂的「有種」包括像油芒等在原住民智慧中保留下來的種子，還有讓民眾認識台東的原生種，及在台東落地生根的外來種，透過慢食料理達人，獻上「最有種」、也「最混種」的風味餐，例如延續傳統風味的小米壽司、原生種木虌果研發的德國麵疙瘩、還有法式油芒千層酥等料理，都相當令人驚艷。

(中時 )