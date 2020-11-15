東協十國與中日韓紐澳簽署世界最大貿易協定RCEP，但台灣卻不在其中。國民黨立委李貴敏批評，民進黨政治仇中，經濟傾中，將會害慘台灣，尤其是這種政治掛帥的做法，只會讓台灣經濟向下沈淪。

李貴敏指出，RCEP簽署後，成員國關稅都大幅下降，甚至還有免關稅的，台灣將喪失競爭力，因為成本相對其他國家都來得高。台商留在台灣變成死路一條，政府若不爭取跟其他國家簽署貿易協定，只會把台商往國外擠去。

李貴敏表示，蔡英文總統執政後，出口對陸依賴度逐年提高，卻一直在做仇中意識形態，RCEP台灣無法加入，現在由日本主導的CPTPP也未見台灣的角色，跟周邊國家一個一個談FTA也不見得能成。問題終究在兩岸，兩岸穩定，就還有機會談，但在蔡政府仇中大旗下，對岸寸步不讓就沒機會。

李貴敏指出，台灣的傳產這幾年已經是負成長，在周邊國家互相有降稅、免關稅的約定下，台灣製造業將面臨嚴峻挑戰，可能迫使再怎麼愛台灣的台商，都被逼著一定要出走，直接去當地設廠，產業一出走，台灣經濟就會空洞化。

國民黨立委呂玉玲則質疑，外交部放棄RCEP，轉而積極爭取CPTPP，CPTPP目前由日本進行主導，雖然CPTPP成員國都歡迎其他國家加入，但是從2018年12月30日生效後，經過將近2年，日本首相都換人了，我們還是在等待成員國共識，無法加入的原因很有可能是成員國認為台灣仍有部分「貿易障礙」等待破除，例如日本政府近年非常積極要求我政府針對福島五縣市食品開放進口。

呂玉玲說，如果真的是因為核食造成貿易障礙，導致不能加入CPTPP，外交部應該先向國人說清楚，不能像萊克多巴胺一樣，總統一紙行政命令不明不白就開放了。

(中時 )