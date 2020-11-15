美媒14日踢爆，總統川普長女、白宮顧問伊凡卡及夫婿庫許納的3名子女近日悄悄退學，轉往其他學校，原因是多名家長向學校投訴，庫許納夫婦參加白宮活動未佩戴口罩，明顯違反學校在新冠疫情期間頒布的防疫規定。

美國有線電視新聞網（CNN）14日報導，伊凡卡和庫許納的3個孩子皆已退學。他們就讀的華盛頓私立名校有1名學生家長透露，近日校方對伊凡卡夫婦公開無視新冠肺炎防疫指導原則表示擔憂，最終導致後者主動替他們孩子退學。

CNN並未透露該校名稱。報導援引消息人士說法表示，伊凡卡和庫許納「多次違反該校家長防疫手冊的指導方針」。為此，多位家長也曾向學校投訴這對夫婦未戴口罩、未保持社交距離以及未在接觸病毒攜帶者後自行隔離。之後，庫許納和伊凡卡就讓孩子退學。

消息人士還指出，學校曾試圖和這對夫婦協商，以確保孩子們能留在學校，又不違反相關規定，但最終庫許納和伊凡卡還是決定讓孩子離開。

對此，白宮發言人赫利（Carolina Hurley）12日批評爆料者行為「可恥」，替子女選擇學校是伊凡卡和家人的私人決定，不需要向大眾交代。

(中時 )